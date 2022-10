Fettuccine Alfredo in versione vip. Non solo burro e parmigiano, l’ingrediente in più che le fa ancora più buone

Le fettuccine Alfredo con pollo sono un piatto di successo diffuso negli Stati Uniti, dove viene strettamente collegato alla cucina italiana, quasi come un piatto della tradizione italo-americana! In realtà è una ricetta sconosciuta in Italia, dove le fettuccine Alfredo consistevano in pasta all’uovo mantecata con burro cremoso ed abbondante parmigiano, creando una cremina liscia e gustosa sulla pasta: semplici “fettuccine al burro e parmigiano”.

Negli Stati Uniti non c’è ristorante italiano che non serva le famosissime fettuccine Alfredo, che però non saranno preparate seguendo la ricetta originale: la versione che si è diffusa oltreoceano, infatti prevede l’utilizzo della panna al posto del burro e l’ aggiunta di petto di pollo al condimento. Un piatto semplice e gustoso, che piacerà a tutti, da provare!

Fettuccine Alfredo con pollo

Ingredienti per 4 porzioni

250 gr di fettuccine all’uovo,

acquistate o preparate in casa con 200 g di farina 00

3 uova medie

250 g di petto di pollo

50 g di burro

250 g di panna fresca o da cucina

150 g di parmigiano, grattugiato

un pizzico di noce moscata grattugiata

sale e pepe

Procedimento

Realizzate la pasta fresca all’uovo: utilizzando una macchina elettrica ad estrusione per la pasta, impastate farina e uova, e formate le fettuccine con l’apposita trafila.

Tagliate il pollo a straccetti, fateli rosolare in una padella capiente, con metà burro, sale e pepe, e cuocetelo bene;

unite la panna, sale, pepe, noce moscata, e fate insaporire il tutto mescolando bene.

Nel frattempo cuocete la pasta per pochi minuti in abbondante acqua salata, e scolatela al dente nella padella con il condimento;

fatela saltare mantecando con il burro rimasto e parmigiano.

Le fettuccine Alfredo con pollo sono pronte da gustare, calde e cremose.

ricette dal blog Caos&Cucina

