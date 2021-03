Fettuccine Alfredo : la Ricetta originale romana, più amata in America!

Le Fettuccine Alfredo sono un primo piatto semplice e gustoso di origine romana; talmente apprezzato all’esterno, che è diventato simbolo della cucina italiana in America, proprio come la Carbonara ! Si tratta della classica Pasta burro e parmigiano realizzata con fettuccine all’uovo condite un emulsione cremosa di formaggio e burro che creano un condimento avvolgente e ricco di gusto! Queste furono realizzate per la prima volta nel 1914 da Alfredo Di Lelio ; proprietario del Ristorante omonimo che si trova in via della Scrofa a Roma per rimettere in forze sua moglie che aveva appena partorito. Quel giorno nel ristorante erano presenti due americani che amarono talmente quel piatto, che suggerirono di inserirlo nel Menu! Ma la vera consacrazione arrivò quando giunsero nel ristorante Alfredo, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, due attori di Hollywood che apprezzarono talmente le fettuccine, che regalarono al proprietario due posate d’oro; cucchiaio e forchetta, con incisa la dedica “To Alfredo the King of Noodles” . Da allora le Fettuccine all’Alfredo diventarono una vera e propria icona del Cibo italiano e il ristorante romano una tappa obbligatoria per gli americani in visita a Roma! Volete preparale in casa anche voi?? Ecco per voi la Ricetta originale delle Fettuccini alfredo! Con tutti i segreti passo passo per realizzare in pochi minuti, un piatto gourmet proprio come al ristorante!!

Si tratta di una preparazione velocissima e super facile! potete realizzare voi stessi la pasta all’uovo, oppure utilizzare fettuccine comprate. Attenzione però il segreto per avere un condimento cremoso da acquolina è risottare la pasta con la crema di burro e solo infine aggiungere il parmigiano! Seguite tutti i consigli e vedrete che risultato! Ottime come primo piatto quotidiano, per pranzo o cena ma anche per una domenica in famiglia, dove si cerca un primo veloce senza rinunciare al gusto! anche i bambini la adorano!

Ricetta Fettuccine Alfredo

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti (+ da aggiungere tempi di realizzazione delle fettuccine se volete prepararle in casa) 5 minuti 10 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone 320 gr di fettuccine all’uovo ( oppure 4 uova, 300 gr di farina ’00, 100 gr di farina di semola di grano duro, sale, seguendo procedimento che trovate nell’articolo pasta fatta in casa

150 gr di burro

200 gr di parmigiano o grana

sale

pepe nero ( facoltativo)

Procedimento