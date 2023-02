Le fettuccine all’Alfredo sono un primo piatto che sicuramente non tutti conoscono. La cucina italiana è molto variegata e si basa tantissimo sulla pasta. E’ lei la protagonista e viene condita in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma non dimentichiamo che le nostre ricette hanno successo in tutto il mondo. E ce ne sono […]

Fettuccine all’Alfredo con prosciutto, ancora più buone. Le più cremose del mondo senza panna. Qual è il segreto scritto su Più Ricette da Maria.

valipomponi