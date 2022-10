Fettuccine all’antica. Super formaggiose, senza panna. Il primo svuota frigo goloso che si prepara in 5 minuti

Avete diversi formaggi nel frigorifero che si stanno per perdere? Questa ricetta fa al caso vostro. Sono le fettuccine all’antica, simili a quelle ai quattro formaggi, un primo piatto cremoso, gustoso e perfetto per eliminare gli avanzi nel frigorifero senza sprecarli. In questo periodo siamo infatti molto sensibili al tema dello spreco. Gettare il cibo, lasciare che vada a male, sta diventando quasi un reato nei confronti della natura e della terra che ci dà gli alimenti necessari per la sopravvivenza ma che sembra stia esaurendo le sue scorte. Così, quale modo migliore per fare del bene mangiando un ottimo piatto di fettuccine?

Fettuccine all’antica, Ingredienti

fettuccine 320 g

ricotta 100 g

gorgonzola 100 g

parmigiano reggiano DOP 50 g

scamorza 100 g

burro 40 g

rucola 1 mazzetto

sale q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare le vostre fettuccine ai quattro formaggi è pensare, per l’appunto, agli ingredienti principali. Togliete la cresta al gorgonzola, tagliatelo a dadini e scaldatelo a bagnomaria in una ciotola finché non si sarà sciolto. Tagliate anche la scamorza e aggiungetela al gorgonzola, amalgamando i due formaggi. Da parte, fate fondere il burro a fuoco lentissimo.

Fatelo intiepidire e aggiungete la ricotta, mescolando energicamente con il cucchiaio per ammorbidire il composto. Unite la crema di ricotta a quella di gorgonzola e scamorza e lavorate il tutto per renderlo omogeneo. Aggiungete anche la rucola tagliata a pezzettini e il sale. Intanto, avrete già messo sul fuoco la pentola con l’acqua salata per la pasta.

Buttate le vostre fettuccine e prelevate due cucchiai di acqua di cottura, da aggiungere ai quattro formaggi. In questo modo diluite la crema che si è venuta a creare. Una volta che la pasta è cotta scolatela e a fuoco spento aggiungete il condimento e amalgamate il tutto. Il vostro primo piatto è pronto per essere servito. Impiattate e aggiungete una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato. Il risultato sarà cremoso e gustoso e soddisferà tutti a tavola.

