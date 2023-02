Fevereiro começa com tempo instável e céu nublado em RO; veja previsão

De acordo com o Sipam, há possibilidade de temporais capazes de provocar grandes volumes de chuva em todas as regiões do estado. Fevereiro tem Carnaval, mas também tem chuva em Rondônia. A previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) revela que com a formação de uma baixa pressão atmosférica se desenvolvendo na Bolívia, o fluxo de umidade se intensifica no estado.

Fique por dentro: veja a previsão do tempo para sua cidade

Dessa forma, as “condições meteorológicas previstas dão condições para que áreas de instabilidade se organizem com mais facilidade”.

Chuva- previsão do tempo – nublado – nuvens

Cleber Corrêa/g1

O Sipam prevê o 1º dia de fevereiro de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia nas cidades do Vale do Guaporé, Vale do Mamoré, Ponta do Abunã e no extremo sul do estado.

Em Porto Velho, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite.

De acordo com o Sipam, “há possibilidade de temporais capazes de provocar grandes volumes de chuva em todas as regiões rondonienses”.

Máximas e mínimas

Ariquemes terá mínima de 22ºC e máxima de 31ºC;

Cacoal com mínima de 22ºC e máxima de 31ºC;

Guajará-Mirim fica com mínima de 23ºC e máxima de 29ºC;

Ji-Paraná com mínima de 22ºC e máxima de 32ºC;

Porto Velho deve ter mínima de 23ºC e máxima de 31ºC;

Vilhena com mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Vito Califano