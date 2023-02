Pluviometria acumulada chegou a 297 milímetros, que é a terceira maior desde o início da série história. Volume operacional das represas que integram o Spat também está entre os mais altos. Fevereiro de 2023 foi o mês mais chuvoso dos últimos quatro anos nas represas do Alto Tietê, mostra levantamento

Dados divulgados nesta terça-feira (28) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) mostram que fevereiro de 2023 foi o mês mais chuvoso dos últimos quatro anos nas represas do Sistema Produtor Alto Tietê (Spat).

A pluviometria acumulada chegou a 297 milímetros, o que perde apenas para o total registrado em 2019 (confira o gráfico abaixo). Além disso, o índice representa uma alta de 75% em relação à média histórica, que era de 169,7 mm.

Este foi o terceiro maior volume de chuva para fevereiro desde o começo do levantamento, ficando atrás, também, de 2015 com 305 milímetros. O cenário é quase o oposto do observado em 2022, quando o indicador era o quinto menor da série histórica.

Na comparação, a pluviometria registrada em 2023 é três vezes maior do que a do ano passado. Situação que foi notada não apenas nas represas, mas em diversas regiões duramente impactadas por tempestades em todo o Alto Tietê.

Represa do Rio Jundiaí, Taiaçupeba, no Alto Tietê; registro feito no dia 23 de fevereiro de 2023

José Antônio de Assis/TV Diário

RELEMBRE OS ESTRAGOS DA CHUVA EM FEVEREIRO:

Após chuvas fortes provocarem estragos, Mogi das Cruzes decreta situação de emergência

Mogi-Bertioga é interditada após asfalto ceder com temporal; FOTOS

Deslizamento durante fortes chuvas atinge duas casas e deixa um soterrado em Ferraz, diz PM

Com tanta chuva, o volume das represas também acaba sendo impactado. Nesta terça, os reservatórios Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundaí e Taiaçupeba, que integram o Spat, operam com 69% da capacidade.

O índice é o quinto maior para o dia 28 de fevereiro desde 2000. Há exatamente um ano, estava em 56,4%. Veja abaixo os números por represa:

Volume operacional das represas do Alto Tietê (28/02)

