FGV divulga resultado preliminar dos pedidos de isenção do concurso da Educação do Tocantins; inscrições continuam

São ofertadas 5.164 vagas para professores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. O salário inicial é de R$ 4.826,20. Professor da rede estadual do Tocantins em sala de aula

Elias Oliveira / Governo do Tocantins

O resultado preliminar dos pedidos de isenção para o concurso do quadro geral da Educação do Tocantins foi publicado nesta sexta-feira (3). A lista está disponível no Diário Oficial do Estado e pode ser consultada também no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições seguem abertas até o dia 16 de março.

São ofertadas 5.164 vagas, sendo 5.021 para a Educação Básica e 143 para a Educação Indígena. As oportunidades são divididas entre professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional. A taxa de inscrição é de R$ 150. O salário inicial é de R$ 4.826,20.

Poderiam requerer a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal que fossem membros de família de baixa renda, eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral, além de doadoras de leite materno.

Foram deferidos aproximadamente de 1,3 mil pedidos pelo critério de baixa renda, 1,5 mil pelo critério de serviço eleitoral e quatro doadoras de leite materno. Confira a lista aqui.

O Diário também traz a lista dos pedidos que foram indeferidos. Foram 2,1 mil pelo critério de renda, 500 por serviço eleitoral e outros 50 pelo critério de doação de leite.

Os candidatos que tiveram o pedido indeferido podem apresentar recurso no prazo de dois dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado preliminar. Ou seja, a partir da próxima segunda-feira (6).

O concurso foi anunciado no final de dezembro de 2022, quando o governo contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realizar as etapas da seleção.

A aplicação das provas está prevista para o dia 11 de junho nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

