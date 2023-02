fhemeron-de-cacoal,-ro,-registra-baixo-estoque-de-sangue;-saiba-como-doar

Hospitais precisam de, pelo menos, 600 bolsas mensalmente, segundo a coordenadora de enfermagem. Na época de Carnaval, a tendência é que precise de um estoque completo. Fhemeron de Cacoal tem gavetas vazias

Fernanda Bonilha/G1

Faltando poucos dias para o início das festividades de Carnaval, o estoque de sangue na cidade de Cacoal (RO) está abaixo do ideal para atender as necessidades da região.

Por mês, os hospitais da região utilizam, pelo menos, 600 bolsas de sangue, um número bem maior do que é doado pela população atualmente.

Clique e veja como doar sangue em Rondônia

Segundo Tainá Gisele, coordenadora de enfermagem da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) em Cacoal, o estoque sempre está no limite ou abaixo.

“Não é um problema de Rondônia, é um problema nacional. O brasileiro não tem a cultura da doação de sangue introduzida no dia a dia”, explicou.

Ainda de acordo com a profissional, é comum que as pessoas doem sangue apenas quando alguém próximo está precisando e depois não siga com o hábito de doar.

“Nós temos a preocupação, o desejo e a necessidade que os doadores se conscientizem que é necessário ser fidelizado. Você ter o hábito de doar sangue, homens de 2 em 2 meses no mínimo e mulheres de 3 em 3 meses”, disse.

‘Salvar vidas’

É assim que Gentil Endrisse, professor aposentado, vê o ato de doação de sangue. Sua primeira doação aconteceu quando um amigo próximo precisou de sangue após sofrer um acidente. Desde lá, adquiriu o hábito de doar de 2 em 2 meses, período permitido para homens.

“Nunca mais parei. É uma questão de amor ao próximo, de salvar vidas e não custa nada pra gente. Todo mundo pode doar, desde que seja saudável, doar sangue é uma das formas mais simples que tem de doar, de salvar vidas”, contou.

Pré-requisitos

Para realizar a doação, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O possível doador precisa cumprir uma lista de requisitos, sendo ela:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 69 anos, mas a partir dos 16 anos de idade é possível doar acompanhado dos pais ou responsáveis;

Pesar pelo menos 50kg;

Estar alimentado no momento da doação e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido pelo menos 6 horas;

No ato da doação, não pode ter ingerido bebida alcoólica no dia;

Não estar gripado, com febre, grávida ou amamentando;

Não estar em tratamento médico e nem ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

Ter tido malária nos últimos 12 meses é um impeditivo;

Doadores não podem ter feito tatuagem há menos de um ano;

Não pode ter tido doença de chagas e nem hepatite após os 11 anos de idade;

É um impedimento definitivo o doador ter sido exposto à situação que leve ao risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis.

Os doadores podem realizar doação periodicamente. Os homens podem doar quatro vezes ao ano, respeitando intervalo de dois meses. Enquanto as mulheres podem doar três vezes por ano, com intervalo de três meses.

Mata