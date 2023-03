Fhemeron realiza ação itinerante para coleta de sangue em Guajará-Mirim, RO; veja quem pode doar

Ação será nos dias 31 de março e 1° de abril. Expectativa é que a ação aconteça a cada quatro meses e consiga captar doadores para manter os estoques de sangue em níveis adequados. Doação de sangue.

Divulgação/Governo do Estado de Rondônia

Uma ação itinerante para coleta de doações de sangue será realizada em Guajará-Mirim (RO) entre os dias 31 de março e 1º de abril com o objetivo de manter os estoques de sangue em níveis adequados para atender às demandas da região. Essa é a primeira ação da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) em 2023.

A coleta será realizada na sede da Escola Estadual de Ensino Fundamental Capitão Godoy, localizada na Avenida Cândido Rondon, 1379, bairro Serraria. Os atendimentos acontecem na sexta-feira (31), das 8h às 18h, e no sábado (1°), das 8h às 17h.

As pessoas que procuraram os locais de coleta em Guajará-Mirim em ações passadas podem retornar nos dois dias da ação itinerante para conferir o resultado dos seus exames.

A Fhemeron ainda ressalta que as doações de sangue atendem a diversas necessidades da rede hospitalar, dentre elas: as transfusões em pacientes com covid-19 grave, cirurgias, acidentados, vítimas de arma de fogo, esfaqueados e outros casos.

Quem pode doar?

O doador precisa estar em boas condições de saúde.

Estar descansado por pelo menos 6h, nas últimas 24h.

É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal.

O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado, evitando alimentação gordurosa e aguardar 3h após o almoço.

Homem pode doar até 4 vezes ao ano, com intervalos de 60 dias.

Mulher pode doar até 3 vezes ao ano, com intervalos de 90 dias.

Para quem doa é obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.

Impedimentos temporários:

Estar gripado ou com febre.

Estar grávida ou amamentando.

Estar em tratamento médico.

Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas).

Ter tatuagem feita há menos de um ano.

Ter realizado tratamento de acupuntura nos últimos doze meses.

Ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de um ano.

Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses.

Ter tido malária nos últimos doze meses.

Impedimentos definitivos:

Ter tido doença de Chagas.

Ter tido hepatite após os 11 anos de idade.

Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis.

pappa2200