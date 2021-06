fials-bologna-e-imola:-che-fine-faranno-i-lavoratori-dei-reparti-covid?

La Fials di Bologna e Imola chiede alle dirigenze di Asl e Ospedali la riallocazione degli operatori Covid: “salviamo il loro bagaglio di esperienze”.

La FIALS di Bologna e Imola esprime profonda preoccupazione sulle politiche del personale inerenti la contrazione delle unità operative Ex Covid – 19 degli ospedali della provincia.

Il personale ha acquisito delle competenze specifiche durante la pandemia, ora deve essere riallocato in unità operative specialistiche, al fine di preservare il baglio professionale e migliorare il livello di prestazioni clinico assistenziali a favore della cittadinanza​.

Altro tasto dolente è la mancanza di fondi per il pagamento delle indennità Covid – 19 a favore di tutti gli operatori impegnati nell’emergenza, di riflesso anche l’aumento della produttività individuale per gli operatori non appartenente all’area sanitaria​. È quanto riferisce Alfredo Sepe, segretario provinciale della Fials.

“E’ arrivato il momento che le Direzioni Generali investano seriamente nel personale, meno parole e più valorizzazione economica, visto che i Bilanci delle Aziende sono in attesa delle risorse provenienti da finanziamenti esterni relativi alla Pandemia, queste risorse devono andare nelle tasche del personale e non della Dirigenza​” – spiega Sepe.