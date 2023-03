fiamme-in-una-discarica-di-rifiuti-di-cassano-allo-ionio,-si-indaga-sulle-cause-del-rogo

Un incendio, sulle cui cause stanno tuttora indagando i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, è scoppiato stamattina nella discarica controllata di rifiuti di contrada La Silva. Per spegnere le fiamme sono servite oltre sei ore di intervento da parte di due squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, intervenuti dopo l’allarme lanciato da un lavoratore della discarica. I militari dell’Arma, che al momento non escludono alcuna ipotesi, stanno tentando di accertare – in primo luogo – il punto da cui ha avuto origine l’incendio. Proseguono le indagini per fare maggiore chiarezza su quanto accaduto nella mattinata odierna a Cassano allo Ionio, comune in provincia di Cosenza.

valipomponi