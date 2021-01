Fiammetta Cicogna, chi è: età, carriera e fidanzato della protagonista di Made in Italy

Fiammetta Cicogna è una delle protagoniste della serie sulla moda ‘Made in Italy’: scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Le nuove generazioni hanno imparato a conoscere Fiammetta Cicogna per il ruolo di Monica Massimello nella serie tv ‘Made in Italy’. Il telefilm prodotto da TaoDue è da poco sbarcato sulle reti Mediaset e ne sono state trasmesse 4 delle 8 puntate totali. Originariamente la serie ha debuttato nel 2019 come parte del catalogo della piattaforma streaming Amazon Prime Video. Proprio il ruolo di attrice le ha permesso di ottenere recentemente enormi consensi, motivo per cui Silvia Toffanin ha deciso di invitarla come ospite della puntata odierna di Verissimo.

In questa occasione Fiammetta potrà raccontare qualcosa sulla sua vita, sulla relazione con il fidanzato Carl Hirshmann – dal quale ha avuto due bellissimi figli nel 2019 – e della prima esperienza da madre. Ma anche svelare al suo pubblico quali sono i progetti lavorativi per il prossimo futuro. Nata a Milano nel 1988, infatti, la bellissima Fiammetta ha ancora 32 anni e tutte le possibilità per ampliare la sua già lunga carriera.

Chi è Fiammetta Cicogna

Sin da bambina Fiammetta Cicogna ha avuto una propensione per le arti. A soli 3 anni ha cominciato le lezioni di piano e mostrato un talento invidiabile. Si pensava che avrebbe avuto un futuro nel campo della musica, ma come sempre la vita stravolge i piani con eventi inaspettati. Nel 2008 Gabriele Muccino la scelse come protagonista di uno spot della Tim in cui suonava il piano in una band al femminile: la Tband. Lo spot ebbe un tale successo che l’etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli offrì alle ragazze un contratto.

Quello che poteva essere l’inizio di una sfavillante carriera musicale, però, si fermò una notorietà temporanea. L’unica della band a sopravvivere fu proprio Fiammetta, scelta come modella e come presentatrice televisiva. Nel 2009 ha svolto il ruolo di inviata del programma musicale Venice Music Awards, viene scelta da Chiambretti come valletta per il Chiambretti Night Show, e come conduttrice da Italia 1 per il programma Wild – Oltre natura.

Dopo aver condotto Tamarreide (docu-reality) nel 2011, Fiammetta ha continuato a condurre le nuove edizioni di Wild fino al 2014. Nel frattempo ha cercato di ampliare le proprie esperienze lavorative lanciandosi nel mondo della recitazione. Al cinema ha preso parte ai film: Tutta Colpa di Freud, Sapore di Te, On Air e In Vacanza su Marte. In tv è stata chiamata per un cameo in Doc – Nelle tue mani e per la serie sulla moda Made in Italy. Gli ottimi riscontri ottenuti lasciano presagire che questa possa essere la svolta definitiva della sua già importante carriera.

