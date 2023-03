FIB confirma turmas para 2023 e oferece valores do Prouni para alunos de escola pública não matriculados

No ano em que a FIB comemora seus 25 anos, os 20 cursos oferecidos de graduação nas áreas de Saúde, Gestão, Comunicação, Jurídica, Agrária e TI estão com as turmas confirmadas e iniciaram as aulas no dia 27/02. A instituição garante a melhor qualificação profissional aos alunos, que conseguem sair na frente dentro do ambiente profissional

Fundada em 1998 pelo professor Dudu Ranieri, a FIB é uma instituição genuinamente bauruense, e está entre as 11% melhores faculdades do país, com uma estrutura completa e mais de 65 laboratórios de ponta e novos espaços de inovação para Startups, pré-Incubadora de empresas, Coworking e Fab Lab, além de ser a única instituição da região com 3 bacharelados avaliados com nota MÁXIMA pelo Ministério da Educação (MEC) sendo eles; Design, Direito e Fisioterapia.

A FIB também valoriza um corpo docente de excelência e com titulação sendo 21% especialistas, 48% mestres e 31% doutores, todos atuantes no mercado de trabalho. Dessa forma é garantido uma melhor qualificação profissional e os alunos conseguem sair na frente dentro do ambiente profissional.

As aulas presenciais são outro diferencial. A instituição trabalha aulas 100% presenciais em todos os cursos aliando prática e teoria, além de toda a troca de experiências que é realizada em sala de aula entre alunos e docentes, o que é um diferencial dos alunos da FIB e por isso são procurados constantemente para trabalhar já quando estão cursando o primeiro ano de curso. Para Neto Ranieri: “O aluno do EAD pode até sair com um diploma válido, mas vai passar por um processo de seleção e o RH da empresa e o empresário sabe qual aluno se dedicou e qual aluno não se dedicou. Fica evidente no currículo, na avaliação e na entrevista”.

Laboratórios e espaços acadêmicos

A grande quantidade de laboratórios e espaços acadêmicos aliados ao ensino presencial é que os alunos aprendem não só com aulas expositivas mas com interação presencial e humana, ao contrário do EAD que possui poucos encontros presenciais. Desta forma os alunos aprendem a negociar, se comunicar, gerenciar conflitos e liderar processos, trazendo amadurecimento onde as semelhanças e diferenças formam o caráter, permitindo que eles aprendam a ser autônomos e independentes.

Formas de pagamento

Em 2023 a FIB oferece várias opções de pagamento. O Ingressante pode pagar mensalidades 2023 com valor 2022; começar com valor reduzido e desconto regressivo; fazer o parcelamento estudantil e começar o curso até sem pagar mensalidade e um grande diferencial: DESCONTO PROUNI para alunos de escola pública.

Constantemente buscado por alunos o PROUNI é um programa do governo federal que oferece bolsas 50% e 100% para alunos advindos de escolas públicas. A FIB não teve bolsas pelo programa em 2023, entretanto está oferecendo bolsas adicionais com requisitos um pouco diferentes: O aluno não pode estar matriculado na FIB, mas pode estar matriculado em outra instituição no primeiro ano. Também precisa ter passado toda a vida escolar em escola pública e o rendimento familiar não pode ultrapassar R$ 3906,00. São 100 bolsas de 50%.

Veja abaixo todos os cursos de graduação que são oferecidos pela FIB:

Administração;

Agronomia;

Arquitetura e urbanismo;

Biomedicina;

Ciência da computação;

Ciências contábeis;

Design;

Direito;

Educação física (bacharel e licenciatura);

Enfermagem;

Engenharia civil;

Engenharia de produção;

Farmácia;

Fisioterapia;

Nutrição;

Psicologia;

Marketing e publicidade (bacharel em publicidade e propaganda);

Produção audiovisual;

Recursos humanos.

Conheça a FIB

Campus: Rua José Santiago, Quadra 15. Jardim Ferraz, Bauru/SP.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 11h.

Entre em contato pelo WhatsApp: (14) 2109.6200

Inscreva-se no vestibular 2023, últimas vagas! Acesse: fibbauru.br.

Vittorio Rienzo