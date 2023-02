Fibra óptica rompe e deixa internet lenta por quase duas horas em RR

Problema iniciou por volta das 16h e durou até 17h40. A Oi informou que “obras de terceiros com retroescavadeira em rodovia de acesso a Roraima provocaram” o rompimento da fibra. Roraima sofreu instabilidade na internet

Reprodução/RNP

Roraima registrou uma instabilidade na internet nesta quarta-feira (1º) após a fibra óptica romper . O problema iniciou por volta das 16h e durou até 17h40, quando voltou a funcionar normalmente.

Ao g1, a Oi informou que “obras de terceiros com retroescavadeira em rodovia de acesso a Roraima provocaram” o rompimento da fibra. “A companhia acrescenta que equipes foram acionadas imediatamente após o incidente e que o serviço já foi restabelecido”.

Durante o período de quase duas horas seguidas, houve falha no sinal de celular, lentidão e instabilidade na conexão, como problemas para acessar sites e fazer transação bancária via celular.

O site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que acompanha as informações de trafego de conexão pelo país, indicou que o rompimento da fibra ocorreu entre Roraima e o Amazonas (veja abaixo).

Fibra rompeu devido à obras de retroescavadeira

RNP/Reprodução

Vito Califano