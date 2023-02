Fibra óptica rompe e deixa Roraima com internet lenta por quatro horas

Esta é a segunda vez no mês que a internet passa por instabilidade. A Oi informou que “um rompimento de fibra ótica na rede de seu parceiro de infraestrutura apresentou instabilidade no serviço”. Queda na internet registrada em Roraima deixa população offline

Caíque Rodrigues/G1 RR/Arquivo

Roraima registrou instabilidade no serviço de internet banda larga nesta quarta-feira (8) após o rompimento de um cabo de fibra óptica. O problema iniciou por volta das 11h30 (horário local) e durou até 15h40, quando voltou a funcionar.

Ao g1, a Oi informou que “um rompimento de fibra ótica na rede de seu parceiro de infraestrutura apresentou instabilidade no serviço banda larga de alguns clientes de Roraima”.

Durante o período, houve lentidão e instabilidade na conexão, como problemas para acessar sites e fazer transação bancária via celular.

Esta é a segunda vez no mês que a internet passa por instabilidade. No último dia (1º), o problema iniciou por volta das 16h e durou até 17h40.

O site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que acompanha as informações de trafego de conexão pelo país, indicou que o rompimento da fibra ocorreu entre Roraima e o Amazonas (veja abaixo).

Problema iniciou por volta das 11h30

RNP/Reprodução

valipomponi