Fibromialgia: pesquisa da UFSCar busca voluntários para comparar efeitos de treinamentos no tratamento; veja como participar

Participantes terão avaliação e tratamento gratuitos. Disfunção atinge mais as mulheres. De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres,

Divulgação

Uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) busca voluntários para comparar os efeitos de treinamento com intensidade progressiva e os de intensidade constante no impacto da fibromialgia. Os participantes terão avaliação e tratamento gratuitos (veja abaixo como participar).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A fibromialgia é uma disfunção musculoesquelética crônica e, dentre os sintomas complexos, estão a dor generalizada e a fadiga, atingindo principalmente as mulheres. O tratamento se divide em farmacológico e não-farmacológico, como exercício físico, por exemplo, e o diagnóstico é clínico.

Fibromialgia: pesquisa da UFSCar busca voluntários para comparar efeitos de treinamento

Pesquisa

A pesquisa de doutorado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar, é conduzida pelo doutorando André Pontes-Silva, sob orientação de Mariana Arias Avila, docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade.

“É importante investigar diferentes propostas de tratamento com exercício físico, pois essas descobertas ajudarão a avançar em termos de possibilidade de tratamento da população que sofre com a fibromialgia”, reflete o pesquisador.

A expectativa do estudo é levantar se o treinamento com intensidade progressiva (aumento da intensidade ao longo do tempo) é mais eficaz do que o treinamento que mantém a intensidade constante para o impacto da fibromialgia.

Quem pode e como participar

Estão sendo convidados voluntários, a partir de 18 anos, que tenham a disfunção.

Eles passarão por exames funcionais, testes musculares, avaliações de dor e do sistema nervoso.

Também receberão tratamento durante três meses, que ocorrerá na Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar.

Os interessados devem entrar em contato com o pesquisador pelo telefone (16) 99355-9084 (chamadas e WhatsApp).

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa