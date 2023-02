Fiéis fazem últimas homenagens ao Monsenhor Rui Cavalcante

Corpo será sepultado ainda neste sábado (11) no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas. Amigos e familiares se despedem do Monsenhor Rui Cavalcante

Amigos, parentes e fiéis se reuniram para prestar as últimas homenagens ao Monsenhor Rui Cavalcante Barboza em Palmas. O velório começou ainda na noite de sexta-feira (10) na Casa de Maria e contou com a participação de várias paróquias da capital.

Pioneiro no Tocantins, Rui Cavalcante Barboza morreu aos 88 anos. O líder religioso sofreu um AVC em 2019 e, desde então, vinha enfrentando problemas de saúde. O corpo dele será sepultado ainda neste sábado (11) no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas.

“Entre nós ele foi um ônibus de testemunho de acolhimento. Um homem que olhava muito a pessoa humana e abraçava a pessoa humana em sua condição. Nós cremos, pela esperança que temos em Jesus, que de fato ele cumpriu sua missão e agora está glória de Deus”, disse o padre Fábio Gleiser.

Monsenhor Rui Cavalcante morreu aos 88 anos, em Palmas

Divulgação/Arquidiocese de Palmas

A última missa em homenagem ao monsenhor será celebrada por Dom Pedro Brito Guimarães, às 15h, na Casa de Maria. O cortejo com o corpo deve sair do santuário às 16h30 e o sepultamento está previsto para 17h.

Natural de Corrente (PI), o religioso chegou em Porto Nacional, na década de 1950 para estudar no seminário menor, a convite do bispo Dom Alano Marie Du Noday.

Licenciado em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Mogi das Cruzes, em São Paulo, foi professor em diversas instituições do estado e fundou o Colégio João XXIII, no município de Colinas do Tocantins.

A arquidiocese de Palmas emitiu nota lamentando a morte do líder.

“Monsenhor Rui, como sabemos viveu plenamente o seu ministério sacerdotal, doando, boa parte da sua vida pela acolhida, pela educação, pela promoção e inclusão social e pela evangelização de muitas pessoas e de muitas famílias. Muitas dessas pessoas foram acolhidas e ajudadas, na sua solicitude pastoral; muitas outras foram casadas, batizadas, confessadas, aconselhadas e evangelizadas, na sua fé, na sua missão”.

Velório do Monsenhor Rui Cavalcante em Palmas

TV Anhanguera/Reprodução

Vittorio Rienzo