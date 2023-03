Fies 2023: pré-selecionados na chamada única serão divulgados nesta terça

Candidatos não classificados nesta etapa irão automaticamente para a lista de espera para concorrer a eventuais vagas que não tenham sido preenchidas. FIES

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 1º semestre será divulgado nesta terça-feira (14) no site do programa.

Os alunos classificados na pré-seleção devem acessar o mesmo endereço e complementar a inscrição de 15 a 17 de março.

Quem não se classificar na chamada regular será automaticamente adicionado à lista de espera e concorrerá a eventuais vagas que não forem preenchidas na chamada única. A convocação dos selecionados nesta etapa ocorrerá de 21 de março a 18 de maio.

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Atenção: diferentemente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um “empréstimo”. Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

Inadimplentes do Fies acumulam R$ 11 bilhões em dívidas atrasadas

O que fazer depois de ser aprovado?

O aluno classificado na pré-seleção deve entrar novamente no site do Fies e complementar seus dados de inscrição até as 23h59 de 17 de março.

Depois disso:

em até 5 dias, ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida;

em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil da visita à instituição de ensino, comparecer a um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) para formalizar o contrato de financiamento.

Quem é prioridade?

Além da nota do Enem, o sistema do Fies também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados:

I – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao Fies.

II – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil (com todas as dívidas pagas).

III – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo Fies.

IV – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, por meio do Fies, com as dívidas pagas.

Quem ainda tiver débitos no programa não poderá concorrer ao financiamento.

Calendário

Veja o calendário deste semestre:

Resultados (pré-selecionados): 14 de março.

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 15 a 17 de março.

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio.

Abaixo, veja um vídeo sobre o que considerar antes de assinar o contrato do Fies:

7 perguntas para não cair em uma cilada no Fies

Vídeos

Mata