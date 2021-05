figlio-di-billy-costacurta:-“timpano-perforato,-mi-ha-picchiato-la-polizia”

Caso spinoso in casa Costacurta: il figlio di Billy e Martina è finito in ospedale sostenendo di essere stato picchiato dalla polizia

Achille Costacurta, 16 anni, figlio dell’ex calciatore Alessandro ‘Billy’ Costacurta e della showgirl Martina Colombari è al momento ricoverato all’ospedale di Parma. Lo ha reso noto lo stesso giovane tramite delle Stories pubblicate su Instagram, dove ha sostenuto di essere stato picchiato da dei poliziotti che gli avrebbero perforato un timpano. Il ragazzo ha inoltre informato che dopo le percosse dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica.

“Questo è quello che succede ad un ragazzino di 16 anni. La polizia di Stato mi ha picchiato, mi hanno perforato un timpano”. Inizia così la denuncia sui social del figlio dell’ex calciatore bandiera del Milan. “Dovrò operarmi solo per averli chiamati ‘sbirrazzi’. Basta abuso di potere”, aggiunge in una seconda Stories l’adolescente, che ha parlato mostrandosi dal nosocomio di Parma, in cui è stato ricoverato.

Achille ha anche mostrato dei lividi, sostenendo che gli ematomi siano stati provocati dalle botte ricevute dagli agenti. Inoltre, negli scatti si vedono quelle che sembrano macchie di sangue su una maglietta bianca oltre ad alcune escoriazioni sui polsi e sulle braccia.

“Io non sto molto bene e mi dovrò operare. Ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza”, scrive sempre il figlio di Martina Colombari sui social network.

Ma perché il giovane sarebbe stato aggredito dalle forze dell’ordine? Achille sarebbe stato notato in strada oltre le 22.00. Quindi in violazione del coprifuoco attualmente in vigore che non permette di uscire di casa proprio dopo le dieci di sera. Sull’episodio saranno svolte indagini per ricostruire quanto successo e per fare totale chiarezza su una vicenda che al momento appare tanto delicata quanto spinosa.

Per ora sia papà Billy, sia mamma Martina non hanno rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto. Hanno preferito optare per il silenzio. Con ogni probabilità, prima di esporsi pubblicamente, vogliono loro stessi capire nel dettaglio cosa è successo al figlio nelle scorse ore.

Martina Colombari e il ‘mestiere’ più difficile del mondo, “fare il genitore”

Solo pochi giorni fa, la Colombari, attraverso una lunga intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero, spiegava quanto fosse complicato e difficile il ‘mestiere’ del genitore. Mestiere reso ancor più difficoltoso dall’incedere della pandemia, che ha costretto gli adolescenti a stare chiusi in casa.

Martina spiegava anche di essersi rivolta a uno psicologo per riuscire ad affrontare al meglio alcuni problemi familiari. “Non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”, sottolineava in riferimento alla scelta di rivolgersi a un professionista.