Carmen Silva conta que para o doce ficar bom é preciso lavar bem o fruto e deixar o figo liso. Aprenda o passo a passo. Aprenda no Sabores do Campo uma receita de doce figo cristalizado e recheado

A doceira Carmen Silva ensina a preparar, no Jornal do Campo deste domingo (5), um figo cristalizado recheado com doce de leite, feito em Três Ranchos no sudeste de Goiás. Segundo ela, para o doce ficar bom, é preciso lavar bem o fruto e deixar o figo liso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Carmen diz que a paixão por fazer doces começou vendo a avó e mãe dela preparando receitas.

“Minha avó fazia doces. Minha mãe, uma mulher muito guerreira e trabalhadeira, sempre fazia doce. Casei, fui morar na fazenda e, para ajudar e ter uma renda extra, eu comecei a fazer doces para vender”, conta Carmen.

Figo cristalizado recheado com doce de leite: doceira ensina como fazer receita

Reprodução/TV Anhanguera

LEIA TAMBÉM

Veja como fazer a receita de rosquinha doce

Cookie de baunilha com gotas de chocolate: saiba como fazer receita sem glúten e sem lactose

Aprenda a receita de brownie recheado com creme de avelã

Aprenda a preparar figo cristalizado recheado com doce de leite

Ingredientes

1 kg de figo

1,5 litro de água

1 kg de açúcar

Modo de preparo

O primeiro passo é lavar o fruto com sabão neutro e em barra. “Coloca em um saco os frutos e um pouco de sabão e vai sovando de 5 a 10 minutos, até você ver que vai ficar bem lisinho para tirar aquela lixa do figo”, disse a doceira.

Em seguida, raspe o fruto com uma faca e tire a pontinha dele. “Depois disso, fure a ponta do fruto para poder entrar a calda”, explicou. Na sequência, coloque um pouco de água e o figo em um tacho. Após isso, coloque um pano de prato em cima e deixe ferver por 30 minutos. Retire a primeira água e coloque para ferver novamente por mais 30 minutos.

Para fazer a calda, coloque meio litro de água, o açúcar e o figo e leve ao fogo. Quando ferver, retire toda a calda. “Para poder chegar ao ponto de cristalização é só mexer o taxo como se estivesse esfriando o doce. Faça isso por 40 minutos, depois, é só rechear com o doce de leite pronto”, explica Carmen.

Veja outras notícias da região no g1 Tocantins.

VÍDEOS: últimas notícias do Tocantins

Mata