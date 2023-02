Figurino descola e musa da Gaviões revela partes íntimas ao desfilar como rainha em escola no litoral de SP

Francine Carvalho Ferreira se apresentou como Rainha de Bateria da X-9 em Santos. Ao g1, ela contou também ser musa da Gaviões da Fiel, da capital, há nove anos. Figurino trai rainha de bateria da X9 Pioneira, e Musa da Gaviões acaba mostrando demais em desfile em Santos

A Tribuna Jornal

A rainha de bateria da escola de samba X-9, de Santos, no litoral de São Paulo, acabou ‘mostrando demais’ durante o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. Na imagem, obtida pelo g1 nesta segunda-feira (13), é possível ver a parte do figurino que cobria a parte íntima de Francine Carvalho Ferreira, que também é musa da Gaviões da Fiel, da capital, ‘descolar’ do corpo durante o samba.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A escola, uma das mais tradicionais do carnaval santista e que deu origem a X-9 paulistana, se apresentou na Passarela Dráuzio da Cruz, em Santos (SP), na madrugada do último sábado (11). Durante o desfile, o figurino ‘traiu’ a rainha de bateria enquanto ela sambava.

A reportagem entrou em contato com Francine, por telefone, em busca de mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Rainha da X-9 de Santos (SP) também é musa da Gaviões da Fiel

Reprodução/Redes Sociais

Ao g1, ela relatou, antes da apresentação, a felicidade por retornar ao local após dois anos de interrupção do evento devido à pandemia de Covid-19. “Hoje parece meu primeiro desfile. Meu coração está fora do peito”. Ela contou, ainda, ser musa da Gaviões da Fiel, de São Paulo, há nove anos.

Francine também falou sobre a responsabilidade por ser rainha da escola e voltar à passarela. “É uma honra, uma gratidão muito grande, estar à frente da bateria. Quero entregar para vocês, para a nossa escola, o melhor desfile”.

Carnaval em Santos (SP)

Os desfiles aconteceram entre sexta-feira (10) e domingo (12), na Passarela Dráuzio da Cruz, na Avenida Afonso Schmidt, no bairro Castelo, em Santos (SP). A TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, transmitiu as apresentações do Grupo Especial.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Rienzo