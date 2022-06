filetti-di-orata-su-crema-di-zucchine:-il-piatto-estivo-leggero-e-raffinato

Una ricetta di pesce raffinata, dal gusto ricercato ed elegante: Filetti di orata su crema di zucchine, un piatto gustoso, con protagonista l’orata, un pesce di grande qualità, delicato e pregiato, preparato con una cottura veloce in padella, posato su una deliziosa crema di zucchine passate in padella;

Perfetto per chi vuole mantenere la linea, o per chi ama una alimentazione sana ed equilibrata, senza rinunciare al piacere di un buon piatto, come questi filetti di orata su crema di zucchine lo dimostrano. Facilissimi e veloci da preparare, ideali per un pasto veloce o ospiti improvvisi: il risultato stupirà tutti!

Vediamo come prepararlo!

Filetti di Orata su crema di zucchine

Ingredienti per due porzioni

2 Filetti di orata

1 scalogno

2 zucchine medie

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Spuntate le zucchine, lavarle e tagliarle a pezzettini, lasciandone una striscia per la decorazione; in un tegame, scaldate un filo di olio e soffriggete lo scalogno tritato finemente per qualche secondo, poi unite le zucchine;

Regolate di sale e pepe, e rosolatele a fuoco medio per circa 5 minuti, fino a che le zucchine risulteranno morbide, ma ancora croccanti;

inseritele nel bicchiere del mixer ad immersione e frullatele fino ad ottenere una crema omogenea, aggiustate di sale e se necessario diluitela con un cucchiaio di olio e poca acqua calda se risultasse troppo densa.

In una padella scaldate un filo di olio ed adagiatevi i filetti di orata con la pelle rivolta verso il basso, cuocendoli per 5 minuti a fiamma media fino alla doratura, salate e spolverizzate con pepe nero e girateli sull’altro lato pochi minuti.

Distribuite sul piatto da portata la crema di zucchine, appoggiarvi sopra i filetti di orata con la pelle visibile, e decorate con la fetta di zucchina cruda arrotolata, e serviteli subito ben caldi.

