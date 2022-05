filetti-di-sgombro-impanati,-succosi-e-morbidissimi-con-una-panatura-croccante

I filetti di sgombro impanati, sono un secondo piatto adatto a grandi e piccini. Una secondo piatto di pesce facile, da realizzare, gustoso ed economico. Potete optare per la cottura in forno oppure friggere i filetti. L’unica difficoltà che potrete incontrare per la preparazione di questo piatto, è sfilettare gli sgombri, ma se non siete pratici potete optare per fare eseguire questa operazione dal vostro pescivendolo di fiducia.

Per la panatura dei filetti, al posto del pane grattugiato ho usato la farina di mais, farcendo i filetti con delle foglioline di basilico e del formaggio primo sale, completando la cottura in forno.

Filetti di sgombro impanati

Ingredienti:

4 sgombri

Basilico

Formaggio primo sale

2 uova

Farina di mais

Sale

Olio evo

Procedimento:

Prima operazione lavare e sfilettare gli sgombri, se questa operazione non è stata eseguita dal vostro pescivendolo di fiducia.

Disponete i filetti sul piano da lavoro, disponete sulla metà dei filetti, un pizzico di sale, le foglioline di basilico spezzettate e qualche pezzetto di formaggio primo sale e copriteli con i filetti rimanenti.

In una ciotola mettete le uova, aggiungete un pizzico di sale e sbattete leggermente, in un piatto mettete la farina di mais.

Passate i filetti di sgombro ripieni, prima nell’uovo e poi nella farina di mais.

Disponete i filetti impanati su una teglia rivestita di carta forno,

completate con un poco di olio evo, e cuocete per quindici minuti in forno preriscaldato a 200°.

Sfornate servite e gustate caldi.

