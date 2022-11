Filetto cremoso al vino bianco: come preparare la cremina che rende la carne una vera golosità

Il Filetto al pepe rosa, è un secondo classico e intramontabile, dal sapore delicato e un retrogusto leggermente piccante dato dalle bacche rosa.

La particolarità di questo piatto è la salsina di accompagnamento, realizzata con il fondo di cottura della carne, a cui viene aggiunta la panna ed il pepe rosa, una spezia leggermente piccante e molto profumata.

Una ricetta facile da realizzare, perfetta per portare in tavola un secondo piatto veloce ma raffinato per stupire gli ospiti in occasioni speciali.

Il filetto di vitello è un pezzo di carne pregiato: va scottato brevemente dai due lati, per pochi minuti;

è importante infatti fare attenzione alla cottura, non bisogna cuocere la carne per troppo tempo, ma servirla a media cottura.

Un piatto davvero delizioso, da inserire nei vostri menù raffinati.

Un’alternativa economica al filetto di vitello è il filetto di maiale, che richiede una cottura più lunga, ma il risultato e comunque ottimo.

Filetto al pepe rosa

Ingredienti per 4 porzioni

4 filetti di vitello

un cucchiaio di pepe rosa

1/2 bicchiere di brandy o di vino bianco

120 g di panna da cucina o di panna liquida

30 g di burro

uno spicchio di aglio

un rametto di rosmarino

qualche fetta di speck, pancetta, o prosciutto crudo

erbe aromatiche

sale e pepe

Procedimento

Avvolgete il bordo dei filetti con una fetta di speck, pancetta, o prosciutto crudo, a piacere inserite inserite erbe aromatiche, e racchiudeteli con uno spago, per evitare che perdano la forma in cottura.

Rosolate uno spicchio d’aglio e il rosmarino in una padella con una noce di burro,

aggiungete i filetti e fateli scottare per 5 minuti per lato, a fuoco moderato;

togliete dal fuoco e metteteli da parte, dopo averli salati: non salate la carne in padella, per evitare che rilasci liquidi!

Copriteli con la carta alluminio per tenerli in caldo.

Nel frattempo, eliminate lo spicchio d’aglio e il rosmarino e versate nella padella il brandy sul fondo di cottura, fate sfumare ed aggiungete la panna e un cucchiaio di pepe rosa;

per dare un tocco in più, potete unire alla panna un cucchiaino di senape:

lasciate cuocere due minuti, per ridurre la salsa e spegnete il fuoco.

Disponete ogni filetto su un piatto e versateci sopra la salsa di accompagnamento;

guarnite con una spolverata di pepe nero ed un’altra manciata di pepe rosa.

Vittorio Ferla