Ocorrência foi registrada na noite deste sábado (11) e mulher, de 28 anos, ainda quebrou porta-retratos, tentou atear fogo em alguns panos e agrediu a vítima. Filha é presa por descumprir medida protetiva contra a própria mãe, em Panorama (SP)

Uma mulher, de 28 anos, foi presa, neste sábado (11), após descumprir uma medida protetiva contra a própria mãe, de 53 anos, no bairro Ginasio, em Panorama (SP). A envolvida ainda teria quebrado porta-retratos da residência, tentado atear fogo em alguns panos e agredido a vítima.

Conforme informações da Polícia Militar, a mulher entrou na residência e exigiu dinheiro da mãe, após a recusa, a envolvida quebrou porta-retratos, tentou atear fogo em alguns panos e agrediu a própria mãe com socos e tapas.

A envolvida foi socorrida pela ambulância até o pronto-socorro do município, que constatou a lesão no punho esquerdo com rompimento de tendão e artéria. Ela aguarda ainda transferência para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP), ficando sob escolta policial.

A vítima não sofreu ferimentos e registrou Boletim de Ocorrência por descumprimento de medida protetiva.

