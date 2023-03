Filha mais velha de suspeito de agredir mulher e estuprar a filha de 12 anos registra ocorrência contra o pai em Campos

Casal tem cinco filhas e polícia investiga se as duas menores também foram vítimas do homem. A filha mais velha do homem preso na última terça-feira (7) suspeito de estuprar a irmã dela, de 12 anos, e agredir a mãe, registrou ocorrência na delegacia declarando que também sofreu abusos por ele. Ao todo, o casal tem cinco filhas.

A delegada Madeleine Farias, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, confirmou, nesta quinta-feira (9), que as crianças menores passarão por exame de corpo delito para checar se elas também foram abusadas.

Na última terça, o homem prestou depoimento à polícia acusando sete homens por estupro de sua filha. O homem ainda chegou a indicar à polícia cinco nomes dos responsáveis pelo suposto estupro coletivo. Cinco deles compareceram à delegacia e foram ouvidos. A mulher dele e a filha chegaram a confirmar a versão.

Mas o fato foi desmentido a partir do momento em que a polícia descobriu que a mulher estava há uma semana em cárcere privado, não tendo, portanto, saído de casa com a filha.

Também houve relato de uma das filhas à polícia dizendo que viu a irmã sendo abusada várias vezes pelo pai. Foi então que, depois de questionada novamente, a mulher confirmou que o abusador na verdade tratava-se do próprio pai da criança.

“Ele é um homem muito agressivo, como foi relatado inclusive pela família dele. Um homem agressivo, usuário de drogas e faz uma violência psicológica com todas as pessoas que moram com ele e, apesar disso, nunca houve registro contra ele. É muito importante que as mulheres não se calem!”, declarou a delegada.

Em 24 horas de investigação, a Polícia Civil descobriu que além desse abuso, as duas filhas mais velhas também já foram estupradas pelo pai.

O homem está preso por agressão e estupro à vulnerável e foi conduzido para o presídio de Campos.

Vito Califano