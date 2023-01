‘filhas-do-samba’-encerra-projeto-com-roda-de-samba-no-sesc-de-mogi-das-cruzes

Show começa às 20h, e tem entrada gratuita, sem retirada de ingressos. Classifcação é a partir de 12 anos. Samba das Mulheres convida Manu da Cuíca e Marina Íris para show em Mogi

No palco ocupado somente por mulheres, Filhas do Samba encerra a programação com roda de samba. O show acontece nesta quinta-feira (26), às 20h, no Sesc de Mogi das Cruzes, com entrada gratuita e classificação a partir de 12 anos.

O objetivo do projeto é dar destaque e reconhecimento a trabalhos protagonizados por mulheres dentro do samba e, neste último encontro, o Samba das Mulheres convida Manu da Cuíca e Marina Íris.

Com ritmos como partido alto e samba de roda – em canções consagradas por grandes intérpretes a exemplo de Beth Carvalho, Alcione e Teresa Cristina – as musicistas apresentam ao público a experiência da tradicional roda de samba. Também exibem composições autorais como “Ogum” e “Nêga partideira” de Raquel Ribeiro e “Que venha em mim” de Lívia Barros.

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tácola, 118, Socorro.

