Filho adotivo de homem atingido por explosão em trailer relata solidão com morte do pai: ‘Estou sem ninguém’

Anderson Antônio Custodio da Fonseca, de 46 anos, compartilhava a vida e os afazeres com o Luís Antônio de Paula, de 50 anos, dono do trailer. Explosão ocorreu na praça da Vila Musa, em Ourinhos (SP). Trailer explodiu em Ourinhos (SP) e homem ficou ferido

Passando a Régua/Laperuta

O filho do comerciante que morreu atingido por uma explosão em um trailer depois de um vazamento de gás, em Ourinhos (SP), vive momentos de angústia com o adeus precoce do pai.

Autista e filho adotivo, Anderson Antônio Custodio da Fonseca, de 46 anos, compartilhava a vida e os afazeres com o pai Luís Antônio de Paula, de 50 anos, que o adotou quando tinha 31 anos.

Luís Antônio de Paula, de 50 anos, era proprietário do trailer

Reprodução/Facebook

“Meu pai era tudo para mim, tinha uma relação verdadeira de pai e filho, morávamos nós dois e os cachorros. Agora estou sem ninguém comigo”, conta.

No dia do ocorrido, inclusive, ambos retornavam de um atendimento odontológico, quando decidiram passar pelo trailer e sentiram cheiro de gás. O proprietário foi checar o que estava acontecendo, quando houve a explosão. “Vi tudo, foi a pior cena da minha vida”, relata Anderson.

Trailer de lanche explode e dono fica ferido no interior de SP

Luís Antônio ficou internado por 10 dias na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, até não resistir às graves queimaduras, que atingiram 50% do seu corpo. Os dias de tensão no hospital trouxeram ainda mais sofrimento à família.

“Foram os piores da minha vida, ele estava entubado, e suas últimas palavras foram que tinha medo de morrer e me deixar sozinho”, relembra Anderson.

Anderson era filho adotivo de Luís, em Ourinhos (SP)

Anderson Antonio Custodio da Fonseca/Arquivo pessoal

Imagens de circuito de segurança flagraram o momento exato da explosão do trailer de lanches, que estava estacionado na praça da Vila Musa (assista acima).

No vídeo, é possível ver, no canto da tela, a explosão que levanta uma forte chama e destrói vários objetos. Imagens do trailer, divulgadas posteriormente, mostram os estragos ocasionados no interior do veículo.

Interior de trailer destruído por explosão em Ourinhos (SP)

Passando a Régua/Laperuta

Luís Antônio de Paula foi sepultado no Cemitério Municipal de Ourinhos, na última sexta-feira (20). Desde então, Anderson vive entre a saudade do pai e a incerteza sobre a manutenção da sua condição financeira.

“Tem sido muito difícil. Sou pensionista, esse mês já foi quase todo o dinheiro. O meu maior medo é que a casa é alugada, tenho medo de perdê-la. Espero que meu pai esteja cuidando de mim”, completa Anderson.

Suspeita é de vazamento de gás em explosão de trailer de Ourinhos (SP)

Passando a Régua/Laperuta

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata