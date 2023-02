Filho de merendeira supera AVC, tira 940 pontos no Enem e sonha ser médico: ‘Quero cuidar das pessoas’

Venâncio de Jesus, de 22 anos, morador da Serra, na Grande Vitória, alcançou o resultado em sua quarta tentativa. Venâncio de Jesus, de 22 anos, tirou 940 pontos na redação do Enem

Depois de superar um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na adolescência, Venâncio de Jesus, de 22 anos, que tirou 940 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disse que está mais perto de realizar o sonho de ser médico. As notas de 2022 do exame foram divulgadas na última quinta-feira (9).

Estudante de escola pública e morador da Serra, na Grande Vitória, o jovem é operador de caixa e fez a prova pela quarta vez em 2022.

“Vou tentar medicina esse ano e se Deus quiser vou conseguir. Me sinto alegre e surpreso porque eu mesmo não achava que ia conseguir essa nota. Assim que eu saí da sala de prova não achei que seria pra tanto. Sonhei com essa nota em 2019 e falava com meus colegas ‘vou tirar 940’. Não consegui naquele ano, mas agora, quase 4 anos depois consegui”, contou Venâncio.

O jovem também lembrou como foi conciliar a rotina de trabalho e de estudos para conseguir alcançar o seu objetivo.

“Chegava em casa 23h e no outro dia tinha que acordar cedo. Depois saía do serviço e ia para o curso. Era muito cansativo, mas depois comecei a me acostumar”, disse Venâncio.

Incentivo da mãe

A mãe de Venâncio, Bernadete do Rosário, que já trabalhou como auxiliar de serviços gerais e merendeira, é uma das grandes incentivadoras do filho.

Bernadete do Rosário, mãe de Venâncio de Jesus, que tirou 940 pontos no Enem

“Sempre incentivei ele e meu outro filho. Graças a Deus o outro já é formado e empregado. Falei: ‘vai em frente meu filho, o que eu puder fazer por você eu vou fazer. Nossas condições não são lá essas coisas não, mas Jesus vai abrir essa porta e vamos conseguir”, contou Bernadete.

Bernadete, que hoje é aposentada, disse que vai continuar incentivando o filho.

“Ele vai conseguir o que está querendo. Ele quer ser um médico neurologista. Tem que estudar muito. Tenho uma patroa que tem um filho médico e ela disse pra eu incentivar o Venâncio. É isso que eu faço, estou ajudando ele no que eu posso. Ele tem muita força de vontade e eu também estou incentivando pra seguir em frente”, disse a mãe de Venâncio.

Problema de saúde e escolha da profissão

Na adolescência, enquanto cursava o ensino médio, Venâncio começou a sentir dormência no corpo e teve algumas convulsões. Depois de algum tempo veio a notícia que ele tinha um tumor venoso no cérebro.

Inicialmente o jovem foi submetido a um tratamento com medicamentos, mas em um determinado dia enquanto ia para mais uma consulta ele teve um AVC.

Depois de passar por uma cirurgia e internado no hospital, ele ficou encantado pelo trabalho dos médicos.

“Até os meus 16 anos estava bem indeciso sobre o que queria fazer e depois de descobrir a doença tive um AVC com 17 pra 18 anos. Via os médicos bem humanos cuidando das pessoas e falei: é isso que eu quero pra minha vida”, lembrou Venâncio.

Venâncio disse que o próximo passo é se inscrever na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Enquanto a resposta não sai, ele planeja como será o seu futuro.

“A expectativa é de ser aprovado. Quero cuidar das pessoas e também dar uma condição melhor pra minha família”, disse o jovem.

