Filho descumpre medida protetiva obtida pela mãe, é preso e a ameaça: ‘vai se arrepender’

Caso aconteceu em Cajati (SP) nesta terça-feira (14). Mãe chamou a polícia para retirar o filho da casa dela em Cajati

Divulgação/Prefeitura de Cajati

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência obtida pela mãe, de 45. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (14), em Cajati, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o filho entrou na casa da mulher e fez ameaças, que continuaram mesmo enquanto ele era detido.

De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6), os investigadores foram acionados, por telefone, pela vítima. Ela teria informado que o filho estava na residência dela, no bairro Jardim São José, e informou sobre a medida protetiva contra ele.

Com o chamado, os policiais do DP Sede de Cajati foram até o local e o jovem que, segundo os agentes, ainda disse para a mãe que ela “iria se arrepender daquilo”.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi registrada a prisão em flagrante, e na sequência foi levado ao sistema penitenciário.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi