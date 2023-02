Filho é preso em flagrante após agredir e ameaçar cortar a língua da mãe em Natal

Vítima é idosa de 63 anos que ficou com várias escoriações pelo corpo, segundo a Polícia Civil. Suspeito foi preso por policiais civis nesta sexta-feira (17) no bairro Alecrim, em Natal

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (17), em Natal, após agredir a própria mãe e ameaçar cortar a língua dela. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, a prisão do suspeito aconteceu no bairro do Alecrim, Zona Leste da cidade, e foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência de Natal, com apoio da 3° DP.

A mãe do homem, vítima do crime, é uma idosa de 63 anos, que ficou com várias escoriações no corpo por causa das agressões físicas. Além disso, segundo a polícia, o autor ameaçou cortar a língua dela com uma faca.

Ainda segundo as informações colhidas pelos policiais no local, as agressões teriam sido cometidas sem motivos aparentes.

Após as buscas, a prisão do suspeito ocorreu no centro comercial do bairro Alecrim.

