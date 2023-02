Ocorrência foi registrada como violência doméstica e ocorreu na terça-feira (7). Vítima, de 66 anos, recebeu atendimento por ter ferimentos no joelho e nos dedos do pé. Filho é preso em flagrante após agredir pai idoso com facão e tesoura de jardinagem em Avaí

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que agrediu o pai, de 66 anos, com um facão e uma tesoura de jardinagem em Avaí (SP). A ocorrência foi registrada como violência doméstica e ocorreu na terça-feira (7), às 19h.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para ir até o local onde teria ocorrido o crime e encontrou o homem, de 39 anos, com os utensílios.

A vítima, que é diagnosticada com Parkinson, recebeu atendimento por ter ferimentos no joelho e nos dedos do pé.

O agressor foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

