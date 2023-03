Filho é preso suspeito de matar pai com golpes de chave de fenda em SC após ser bloqueado no Whatsapp

Segundo Polícia Civil, homem de 26 anos confessou crime e tinha antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça contra avó, mãe e ex-esposa. Assassinato ocorreu em Garuva. Chave de fenda vermelha foi usada no crime

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio pai, de 50 anos, com golpes de chave de fenda em Garuva, no Norte catarinense, nesta quarta-feira (8). A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por lesão corporal, desacato, crimes de trânsito e ameaças contra a avó, a mãe e a ex-esposa, relatou o delegado responsável pelo caso, Eduardo de Faveri.

O homem disse à polícia que foi atrás do pai porque ele havia o bloqueado de um aplicativo de mensagens e não atendia mais ligações.

Assassinato

O crime ocorreu no bairro Três Barras. Por volta das 10h, o pai, Fábio Brandalese, estava trabalhando como caminhoneiro com um colega quando começou a ser perseguido pelo veículo do filho, informou a Polícia Civil.

O pai tentava fugir e o filho, bater no caminhão. Em um determinado momento, o mais jovem conseguiu fazer uma ultrapassagem e bloquear a passagem.

Em seguida, conforme a Polícia Civil, o filho foi até a cabine do caminhão e agrediu o pai com a chave de fenda. O colega também foi agredido com um soco.

Crime ocorreu no bairro Três Barras, em Garuva

Polícia Militar/Divulgação

Depois das agressões, o filho fugiu no caminhão. O pai conseguiu andar por cerca de 100 metros, mas não aguentou. A Polícia Militar e os bombeiros foram chamados.

O pai foi levado de ambulância ao Pronto Atendimento de Garuva. Foi tentada a reanimação durante uma hora, de acordo com a PM, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A Polícia Militar fez buscas pelo caminhão. Em fuga, o filho acabou batendo o veículo contra um carro da PM. Ele foi preso em flagrante.

Na delegacia, conforme a Polícia Civil, o filho confessou o crime. Foram ouvidas testemunhas, que relataram que o suspeito é violento. Familiares disseram que tinham medo dele e que ele ameaçava os parentes diariamente.

Com isso, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do filho. Até 17h49 desta quarta, ainda não havia uma resposta do Poder Judiciário sobre isso.

O filho vai responder por homicídio qualificado por motivo útil e uso de recurso que impediu a defesa da vítima. Ele foi levado ao Presídio Regional de Joinville, também Norte do estado.

A chave de fenda usada no crime foi apreendida pela polícia na casa de parentes.

