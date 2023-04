Filho é socorrido em estado grave após ser esfaqueado pelo próprio pai em Indaiatuba, diz Polícia Civil

Vítima, de 40 anos, foi atingida por um golpe de faca na região do abdômen. Suspeito fugiu e não foi localizado. 1° Distrito Policial de Indaiatuba

Reprodução/SSP

Um homem de 40 anos foi esfaqueado pelo próprio pai, de 68 anos, em uma casa no Jardim Lauro Bueno, em Indaiatuba (SP), na noite de sábado (1°).

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 22h30 e, quando chegou à residência, na Rua Edivino Balnvart, encontrou a vítima ferida com golpe de faca na região do abdômen.

O homem foi socorrido por equipes de resgate e levado em estado grave ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), em Indaiatuba. Não há informações sobre o estado de saúde.

Já o suspeito fugiu do local e não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Aos guardas municipais, a mãe do homem esfaqueado e esposa do suspeito, disse que estava deitada no quarto no momento do crime, e que o idoso havia agido por não aceitar a homossexualidade do filho.

A faca utilizada foi apreendida, e o caso vai ser investigado pelo 1° Distrito Policial (DP) de Indaiatuba como tentativa de homicídio.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo