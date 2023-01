Filho que confessou ter matado a mãe tem prisão convertida em preventiva em Ribeirão Preto

Homem de 27 anos se entregou à Polícia Civil na madrugada de domingo (29) dizendo que cometeu o crime ao se defender durante uma discussão. Caso aconteceu no Jardim Irajá. Rosângela Siqueira, morta aos 47 anos em Ribeirão Preto

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou nesta segunda-feira (30) que a prisão de João Felipe Siqueira, de 27 anos, apontado como principal suspeito de matar a mãe, Rosângela Siqueira, de 47 anos, foi convertida em preventiva após audiência de custódia na tarde de domingo (29).

Ele foi preso em flagrante na madrugada de domingo ao comparecer à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e confessar ter cometido o crime.

A defesa de Siqueira não havia sido localizada até a última atualização desta matéria.

O caso

O crime aconteceu na madrugada de domingo no apartamento da família no Jardim Irajá, zona Sul de Ribeirão Preto.

Equipes da Polícia Civil foram chamadas ao imóvel por volta das 4h e encontraram Rosângela já sem vida no corredor que dá acesso aos quartos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Siqueira afirmou ter aplicado um golpe conhecido como “mata-leão” na mãe agindo como forma de defesa por conta de uma discussão, mas não informou o motivo da briga entre eles.

O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado como feminicídio.

