Filhos de funcionários viram estagiários em multinacional em Cravinhos, SP, para conhecer profissão dos pais

Uma multinacional especializada na produção de sementes de milho com uma unidade em Cravinhos (SP) criou um jeito diferente para incluir a família dos funcionários no ambiente de trabalho: os filhos deles podem, por meio um programa de estágio, atuar e conhecer as profissões dos pais.

Os 15 novos integrantes do quadro de funcionários recebem bolsa-auxílio e outros benefícios, como vale-transporte, alimentação e até hospedagem caso precisem vir de cidades distantes.

A estudante Luísa de Freitas da Silva foi uma das escolhidas. O sonho da jovem é ser advogada, e os preparativos para a carreira começaram antes mesmo da faculdade.

“Queria área jurídica desde sempre e aqui eu tive mais certeza ainda”, afirma a jovem. “Confesso que eu estou achando mais legal do que eu imaginava”.

Estudante Luísa de Freitas da Silva faz estágio durante férias escolares na empresa onde o pai trabalha em Cravinhos (SP)

Oportunidade profissional

Luísa é filha de Tadeu Santos da Silva, um dos 300 funcionários da unidade em Cravinhos.

Para o pai, a oportunidade abre o olhar dos jovens para o mundo corporativo com experiências que só existem na prática.

“Principalmente vivenciando o dia a dia da vida corporativa da empresa, a rotina das atividades, e o melhor, que é estar estagiando na mesma área que ela estudando”, diz o o coordenador de operações de RH da empresa.

A jovem diz que a experiência já está somando pontos na carreira profissional.

“Todo mundo sempre me dá atenção, principalmente na área que estou, a do jurídico. Todo mundo sempre vem me perguntar se está tudo bem, se eu preciso de ajuda, me explicando o que eles fazem. É uma ótima oportunidade, principalmente para o currículo”, diz Luísa.

O coordenador de operações de RH Tadeu Santos da Silva é pai de Luísa, que estagia na mesma empresa que ele trabalha em Cravinhos (SP)

O pai orgulhoso garante que, no dia a dia, a filha é só mais uma colega. Mas em casa, a história é outra.

“Quando chega em casa a gente conversa como foi seu dia, aproveitou bastante, está prestando atenção, está se dedicando, aproveita a oportunidade”, conta.

Novos talentos

Durante o estágio, os jovens podem atuar em diferentes áreas, conhecendo possíveis profissões para o futuro. Além disso, dois deles, que escolheram a área de negócios internacionais, tiveram a oportunidade de trabalhar na África, onde fica a sede da multinacional.

Miriam Polastrini, gerente de RH, explica que o projeto é uma forma de engajar os funcionários e conquistar novos talentos.

“A gente está em crescimento da companhia, então trazer esses profissionais tanto para ter um espaço de aprendizagem quanto para serem conquistados pela companhia para se tornarem futuros profissionais”, afirma.

