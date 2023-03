Filhos de Pelé pedem à Justiça que enteada do ex-jogador seja reconhecida como herdeira

Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento também manifestaram, na última segunda-feira (13), o desejo que o irmão, Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, assuma o cargo de inventariante. Gemina e Pelé

Gemina e Pelé

Os filhos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento pedem que a irmã deles e enteada do ex-jogador, Gemima Lemos MacMahon, seja reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol e, consequentemente, considerada como herdeira. Eles enviaram uma petição ao Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (13), fazendo a solicitação.

Gemima Lemos Macmahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé casou-se com Assíria, Gemima tinha oito meses. A jovem entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira.

No documento, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi esclareceram que os todos os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson “desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva”.

Testamento de Pelé define 30% dos bens para viúva e cita suposta filha

Os advogados dizem que o artigo 1.593 do Código Civil prevê que o parentesco, natural ou civil, decorre de consanguinidade ou outra origem, dentre elas, o afeto. “Este é o caso de Gemima, que desde que viu sua genitora casar-se com Edson no início dos anos 90, passou a ser por ele também tratada como filha e, por isso, hoje possui legitimidade para ocupar a posição de herdeira neste feito”, aponta o documento.

Ainda de acordo com a petição, Joshua e Celeste manifestaram estarem de acordo com a nomeação de Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, ao cargo de inventariante.

Na noite da última quinta-feira (9), a viúva de Pelé, Márcia Aoki, decidiu abrir mão de ser inventariante [responsável por administrar os bens] do Rei do Futebol.

O g1 entrou em contato com o advogado Pythagoras Lopes de Carvalho Neto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Veja quem são os herdeiros:

Filhos de Pelé e a enteada dele, Gemima Macmahon – que entrou com pedido para ser reconhecida como filha socioafetiva do Rei do futebol

Reprodução/Instagram

Filhos de Pelé com Rosemeri dos Reis Cholbi (1º casamento):

Edson Cholbi Nascimento, o Edinho

Kely Cristina Cholbi Nascimento

Jeniffer Cholbi Nascimento

Filhas reconhecidas pelo Pelé:

Flávia Kurtz Arantes do Nascimento

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto

Filhos de Pelé com Assíria Nascimento (2° casamento):

Joshua Seixas Arantes do Nascimento

Celeste Seixas Arantes do Nascimento

No caso de Sandra, que já é falecida, Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento Felinto, netos de Pelé, dividirão entre si a parte da herança dela.

“A Sandra é falecida e quem representa ela são os dois filhos, mas veja, não são dois herdeiros a mais, é um herdeiro só que é ela que divide [esse quinhão] entre os dois”, explicou o advogado Augusto Miglioli, que representa Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, Kely Nascimento e Jennifer Nascimento.

Quem também pode ser considerado como herdeiro?

A enteada de Pelé, Gemima Lemos Macmahon, que é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste, entrou com um pedido para que seja reconhecida como filha socioafetiva de Pelé e, dessa forma, considerada como herdeira.

Miglioli explicou que no caso de Gemima o reconhecimento poderá ocorrer de duas formas: ou pela concordância de todos os herdeiros ou ela precisará buscar reconhecimento fora do andamento do inventário. “Esse é mais um dos temas que está sendo conversado entre os herdeiros, mas não posso afirmar que vai haver a concordância de todos”.

Além dela, Maria do Socorro Azevedo pode vir a ser considerada como herdeira do ex-jogador caso o exame de DNA, que deverá ser realizado com os filhos de Pelé, der positivo. Ela registrou uma ação de investigação de paternidade na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e o processo corre sob segredo de Justiça em Itaquera (SP).

“Enquanto não houver um resultado positivo a respeito dessa situação a gente nem pode cogitar ela ainda como herdeira. O que se tem é uma expectativa de direito, se confirmar de fato ela vai ingressar como herdeira”, pontuou o advogado.

70% do patrimônio poderá ser dividido em até nove partes; entenda

Pelé

Pelé

