Filhos, pai, mãe e avô de SC morrem em grave acidente entre caminhonete e caminhão boiadeiro na MS-040

Cinco pessoas da mesma família morreram em trágico acidente na rodovia MS-040, em Santa Rita do Rio Pardo. A família morava em Rio Negro (MS) há pouco mais de dois anos. Polícia ainda apura o acidente. Família morava em Mato Grosso do Sul há pouco mais de dois meses.

Edson e Fernanda Cristofolini, os dois filhos e o avô paterno das crianças, Taciano Cristofolini, morreram em grave acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo (MS), nesta quinta-feira (16).

As identidades das vítimas, que são naturais de Pouso Redondo (SC), foram confirmadas pela Polícia Civil e pelo prefeito de Rio Negro (MS), cidade onde a família morava há cerca de dois anos.

Conforme apurado pelo g1, toda a família estava dentro de uma caminhonete, que colidiu com um caminhão boiadeiro. A família retornava ao Mato Grosso do Sul após uma viagem feita a Santa Catarina, de acordo com a apuração.

Caminhonete ficou completamente destruída

A colisão ocorreu por volta das 6h desta quinta. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), a caminhonete, com placa de Santa Catarina, bateu na traseira do caminhão boiadeiro. O motorista do caminhão precisou ser socorrido pelos bombeiros.

De acordo com o prefeito de Rio Negro, Buda do Lair (PSDB), a família morava há pouco mais de 2 anos na cidade. Edson era empresário do agronegócio e tinha granjas de suínos no município. O prefeito lamentou a morte e externou pesar.

Família é natural de SC, mas morava em MS.

