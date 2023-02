Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado em ribanceira com cerca 15 metros no litoral de SP; VÍDEO

Cão com dois meses foi socorrido com vida após. Ele passou três dias entre raízes de árvores e pedras em um morro de Santos. Filhote de cachorro é resgatado após cair em ribanceira de aproximadamente 15 metros

Um filhote de cachorro de dois meses foi resgatado após ficar três dias preso em um buraco, entre raízes de árvores e pedras, em uma ribanceira de cerca de 15 metros de profundidade. Imagens obtidas pelo g1 mostram o socorro que foi realizado em um morro de Santos, no litoral de São Paulo. O animal estava ferido, com parasitas no corpo e foi encaminhado para tratamento médico.

De acordo com o grupamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM), os moradores do morro do Ilhéu Alto, no bairro Bom Retiro, ouviram os latidos do cachorro e pediram ajuda aos guardas para resgatar o animal, que estava em uma área de difícil acesso.

Grupamento Ambiental GCM Santos/Divulgação

O contato com a GCM foi feito no sábado (11), quando os agentes foram até o local para analisar a situação e planejar como o resgate seria feito. Porém, segundo a corporação, por conta das fortes chuvas, não foi possível acessar o local no mesmo dia.

Neste domingo (12), a equipe voltou para a ribanceira com os equipamentos necessários para se aproximar do cachorro. Eles utilizaram técnicas de rapel. A GCM informou ao g1 que, depois cerca de 3h30, o cachorro foi resgatado com vida. Ele foi apelidado pelos guardas de Coraggio, que significa coragem em italiano.

Coordenador do grupamento Ambiental da GCM de Santos, Marcos Moura, desceu a ribanceira com a ajuda da equipe e resgatou o cachorro

Grupamento Ambiental GCM Santos/Divulgação

O coordenador do grupamento, Marcos Moura, explicou que Coraggio estava preso embaixo de raízes de árvores e entre algumas pedras há três dias. O profissional afirmou que, provavelmente, o cachorro foi jogado e abandonado no local.

“A gente teve determinação de resgatar, foi algo tão trabalhoso, pois, foi necessário usar talhadeira e marreta para quebrar a pedra pedacinho por pedacinho, correndo o risco dele [o cão] ficar soterrado e de eu despencar, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o resgate”, ressaltou.

Segundo Moura, o animal estava muito debilitado, com feridas e parasitas pelo corpo, sendo necessário ser levá-lo imediatamente para uma clínica veterinária. Após a recuperação médica, o cachorro será colocado para adoção.

“A gente tem o treinamento e o objetivo de salvar vidas. Como guarda eu fiz a minha obrigação. Mas, como ser humano, é bem gratificante porque é uma vidinha que estava ali abandonada e foi salva”

Coraggio, de dois meses, foi resgatado com ferimentos e parasitas e foi encaminhado para uma clínica veterinária em Santos

Grupamento Ambiental GCM Santos/Divulgação

