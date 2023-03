Filhote de gato é arremessado de carro em movimento em Cravinhos, SP; VÍDEO

Caso ocorreu nesta quinta-feira (9) em rua no bairro Itapuã. Moradora socorreu animal, e motorista não foi identificado. Filhote de gato é arremessado de carro em Cravinhos, SP

Um filhote de gato foi arremessado de um carro em movimento na manhã desta quinta-feira (9) no bairro Itapuã, em Cravinhos (SP). A ação foi registrada pela câmera de segurança de um imóvel na Rua Expedicionário Francisco Tamborim. (assista acima)

Até o momento, o motorista não foi identificado. Segundo informações apuradas pelo g1, o animal acabou resgatado por uma moradora e aguarda adoção.

Pelas imagens é possível ver o veículo deixando o local depois de o gato ser lançado pela janela. A gravação aponta para as 8h15.

Instantes depois, a mulher encontrou o animal e o levou para casa. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para saber se um boletim de ocorrência foi registrado. No entanto, não obteve resposta até a última atualização do texto.

Reprodução/Câmera de segurança

