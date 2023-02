Filhote de pitbull é resgatado em estado de desnutrição e infestado de carrapato em imóvel abandonado

A cadela foi encontrada no fundo da residência em um ambiente insalubre, cheio de fezes e urina em Gália (SP0. Um boletim de ocorrência pelo crime de maus-tratos foi registrado. Uma pitbull filhote foi resgatada em situação de maus-tratos em Gália (SP)

ONG Spaddes/Divulgação

Uma pitbull filhote foi resgatada em situação de maus-tratos por uma ONG, na tarde da última quarta-feira (2), em um imóvel abandonado, em Gália (SP). O animal apresentava sinais de desnutrição, além de uma infestação de carrapatos e pulgas.

De acordo com a ONG Spaddes, o resgate ocorreu após uma denúncia anônima. Com a devida autorização policial, representantes da Ong e uma equipe médica veterinária estiveram na residência que fica na Rua Ayda Baganha Ferreira.

A cadela foi encontrada no fundo da residência em um ambiente insalubre, cheio de fezes e urina. Segundo o médico veterinário que atendeu a ocorrência, a cachorrinha estava infestada de pulgas e carrapatos, caquética, e sendo alimentada por vizinhos. No local, a equipe não localizou nenhum morador ou proprietário do imóvel denunciado.

ONG Spaddes/Divulgação

O animal, que, segundo o médico veterinário, seria um pitbull misturado com outra raça indefinida, foi recolhido do local e encaminhado para uma clínica veterinária na cidade Garça (SP).

Ele passou por diversos exames que apontaram uma série de alterações, anemia grave e leucocitose com monocitose e neutrofilia. O quadro é considerado grave e, se não responder aos medicamentos, a filhote de pitbull terá que passar por uma transfusão sanguínea.

Um boletim de ocorrência pelo crime de maus-tratos foi registrado. A polícia procura identificar o tutor do animal.

ONG Spaddes/Divulgação

Vittorio Ferla