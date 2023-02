Filhotes de cobras em ‘marmitinhas’ e tartarugas embrulhadas em fita adesiva; guardas flagram tráfico de animais na Grande São Paulo

Animais estavam em caixa de encomenda enviada pelo Correio e despachada de Belém do Pará para destinatário em Itaquaquecetuba. Animais silvestres são apreendidos pela Guarda Ambiental, em Itaquaquecetuba

Mais de 20 filhotes de serpentes, tartarugas e uma aranha foram localizadas, nesta segunda-feira (13), dentro de uma caixa que foi despachada de Belém do Pará para Itaquaquecetuba através dos Correios. De acordo com a polícia, uma das cobras estava morta. Segundo o boletim de ocorrência, o destinatário era um adolescente de 16 anos.

Filhotes de cobra estavam embalados em ‘marmitinhas’

Reprodição/GCM Ambiental

As tartarugas estavam envolvidas em fita adesiva e as cobras presas em pequenas marmitas de plástico. A ocorrência será registrada na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente.

Tartarugas estavam imobilizadas com fita adesiva

Reprodução/ GCM Ambiental

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira Lima, explicou que a Guarda Civil Municipal de Meio Ambiente foi acionada pelos Correios. “Solicitaram a GCM para verificar outras caixas. Verificando caixas do depósito localizaram duas caixas com odor estranho. Guarda Ambiental fez a abertura da caixa com apoio do Correio e localizaram os animais, sendo 25 serpentes filhote e tem 3 tartarugas que estavam confinadas com esparadrapo. Situação totalmente indigna e de maldade.”

Segundo o secretário, a GCM foi até a casa do destinatário da encomenda. Caldeira informou que o adolescente disse que conheceu uma pessoa pela rede social e que recebia R$ 50 a cada encomenda que chegava em sua casa. A GCM conseguiu o nome de um veterinário que seria o real destinatário dos animais. Caldeira explicou que o nome será encaminhado para a Polícia Civil.

Uma das cobras apreendidas pela GCM em Itaquaquecetuba

Reprodução/ GCM Ambiental

Os animais foram apreendidos e destinados ao CRAS/Parque Ecológico do Tietê. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente como prática de ato de abuso a animais.

Vito Califano