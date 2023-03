Filhotes de tartarugas marinhas são soltos na Praia da Atalaia em Aracaju

A soltura faz parte das ações de aproximação e sensibilização do público para preservação das tartarugas. Soltura de tartarugas marinhas em Aracaju (SE)

Tamar

No final da tarde desta sexta-feira (31) foram soltos na Praia da Atalaia 50 filhotes de tartaruga marinha das espécies Cabeçuda e Pente. Dezenas de pessoas acompanharam o momento, que encanta adultos e crianças.

Durante a soltura, as pessoas saem do Oceanário de Aracaju, onde recebem informações sobre a preservação das tartarugas marinhas e depois seguem em caminhada até a faixa de areia, onde assistem à caminhada dos filhotes até o mar.

Os animais nasceram nesta madrugada em um ninho depositado no litoral do município de Pirambu, no litoral Norte de Sergipe.

Os filhotes foram encontrados durante o trabalho de monitoramento das ocorrências reprodutivas, que é feito diariamente por profissionais do Projeto Tamar.

A Fundação Projeto Tamar realiza há mais de 40 anos, o trabalho de pesquisa, proteção e manejo de cinco espécies de tartarugas marinhas presentes no litoral brasileiro.

