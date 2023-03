Filipe Galle, produtor de café, faz sucesso nas redes sociais com humor sobre a roça

Em entrevista ao podcast ‘De onde vem o que eu como’, influencer contou como desenvolveu personagens: ‘Criou-se uma mística de que meu pai quer me fazer trabalhar’. Initial plugin text

Enxada, roçadeira e medo de marimbondo. Novidades para quem mora na cidade, e assunto de sobra para quem conhece a rotina na roça.

Somado a isso, o produtor de café Filipe Galle incluiu dois personagens: pai e filho, interpretados pelo influenciador(leia mais abaixo). E assim, ele tem atraído milhares de seguidores nas redes sociais: são mais de 380 mil no TikTok e 94 mil no Instagram.

Em entrevista ao podcast “De onde vem o que eu como”, Filipe explicou como faz as gravações, e ainda contou por que prefere produzir café da variedade conilon. 🎧OUÇA acima e, na sequência, saiba mais sobre o influencer:

Filipe Galle mora em Barra do São Francisco, no Espírito Santo.

Já os dois personagens, pai e filho, foram inspirados na relação dele com o pai, o seo Dudu.

“Criou-se uma mística de que o meu pai quer me fazer trabalhar, e eu quero ficar à toa”, explica.

Filipe conta que começou a gravar os conteúdos em 2021 e, apesar das dificuldades em fazer os vídeos, não parou.

“Com o tempo eu vi que estava melhorando a vida das pessoas, que mandavam mensagens me parabenizando. As crianças também adoram”.

Filipe Galle é produtor de café conilon no Espírito Santo.

Mikaella Dias Dal Maschio

Ele detalha que o público é formado ainda por pessoas que saíram da zona rural para viver na cidade e por moradores de Portugal e dos Estados Unidos.

Sobre os vídeos, o influencer diz que faz tudo sozinho, da ideia à edição. “Para mim, editar é uma terapia. E não faço roteiro, gravo tudo de cabeça”.

E assim, ele consegue manter a rotina de gravar um vídeo por dia e ainda cuidar da plantação de café conilon da família.

“A internet faz bem e mal, tem que tomar cuidado. Eu jamais vou parar, porque transformo o dia das pessoas com bom humor”, completa.

Café no Espírito Santo

O estado é o maior produtor de café conilon do país: na safra 2023, a Conab estima uma produção de 11,4 milhões de sacas. Uma saca corresponde a 60 quilos do grão.

O conilon é uma variedade de café usada em blends, que são misturas da bebida. Ele é mais produtivo que o arábica, variedade mais cultivada no país e preferida para cafés especiais.

