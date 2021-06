Filippo Bisciglia, che frecciata a Giulia De Lellis! Perché ce l’ha con lei

Pronta a partire la nona edizione di Temptation Island: ma Fabrizio Bisciglia non perde l’occasione per “punzecchiare” qualcuno…

In un’intervista consegnata al magazine Uomini e Donne Fabrizio Bisciglia, storico conduttore del reality show Temptation Island, ha parlato della prossima edizione del programma ed ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis.

Ricordiamo che Bisciglia ha inanellato una serie di successi lunga otto anni alla guida del programma, che il prossimo 30 giugno ripartirà con la nona edizione.

Le sei coppie sono già state presentate, sia sul web che attraverso brevi spot televisivi, e tutto è pronto mentre gli spettatori aspettano in trepida attesa.

Filippo Bisciglia: “Noi siamo le storie vere…”

Durante l’intervista, Bisciglia ha parlato del suo show ma ha anche indirettamente criticato Giulia De Lellis. L’influencer si era infatti lanciata nella conduzione della versione italiana di Love Island, cogliendo però un clamoroso fiasco.

Il tentativo di “sorpasso” finito in un flop ha dato a Filippo l’assist per dare una “pizzicata” alla De Lellis. Il presentatore ha infatti dichiarato

Se pariamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di qualche altro programma.

Ed a scanso di equivoci, ha anche aggiunto

Noi siamo le storie d’amore, le storie vere. Gli altri chissà. E poi siamo i primi, e il primo amore non si scorda mai.

Pur non stando direttamente chi sono “gli altri”, Bisciglia ha fatto riferimenti precisi che non lasciano spazio ad equivoci: infatti a Love Island si vince un montepremi, mentre sull’isola delle tentazioni i partecipanti, come ha ricordato lui stesso “non vincono nulla se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e qualche risposta in più”.

Non c’è che dire, una bella stoccata a Giulia De Lellis, che dopo il fallimento su Discovery Plus non avrà probabilmente tanto presto una seconda chance per mostrare le sue qualità di conduttrice