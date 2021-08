filippo-bisciglia-non-va-al-matrimonio-di-claudia-e-ste-e-svela-che-…

Una delle coppie più discusse e allo stesso tempo apprezzate dell’ultima edizione di Temptation Island si è unita in matrimonio lo scorso 7 agosto. Stiamo nello specifico parlando della coppia formata da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, semplicemente conosciuti come ‘Claudia e Ste’. Al loro matrimonio però tra i tanti invitati ne mancava uno davvero speciale per la coppia ovvero Filippo Bisciglia il quale attraverso un videomessaggio indirizzato alla coppia ha spiegato quali sono stati i motivi per i quali non ha potuto partecipare all’evento.

Il matrimonio di Claudia e Ste di Temptation Island

Claudia Venturini e Stefano Socionovo avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno, nell’agosto del 2020. La proposta di matrimonio è arrivata, da parte del fidanzato, nel 2018 ma purtroppo lo scorso anno a causa del covid si sono trovati nella situazione di dover rimandare le nozze. Il lockdown e la forzata convivenza hanno messo a dura prova il loro amore tanto che la coppia si è trovata ad attraversare un momento di forte crisi a seguito del quale ha scelto di partecipare a Temptation Island nella speranza di riuscire a chiarire ogni dubbio e poter finalmente convolare a nozze. Proprio all’interno del reality show di Canale 5 la coppia si è lasciata andare raccontando i propri dubbi e le incertezze ma alla fine l’amore ha vinto su tutto e i due giovani sono usciti dal programma più innamorati di prima. Il 7 agosto davanti agli invitati si sono finalmente scambiati le promesse.

Gli invitati al matrimonio

In moltissimi hanno preso parte alle nozze della coppia di Temptation Island, tra questi anche tutti i loro amici e compagni d’avventura. Al matrimonio di Claudia e Ste erano infatti presenti Tommaso Eletti e l’ex fidanzata Valentina Nulli, Jessica Mascheroni e l’ex fidanzato Alessandro Autera. E poi ancora era presente anche Manuela Carriero e l’ex fidanzato Stefano Sirena, Floriana Angelica con il fidanzato Federico Rasa e Natascia Zagato con il fidanzato Alessio Tanoni. Il grande assente era proprio lui, il presentatore del programma ovvero Filippo Bisciglia.

Il videomessaggio di Filippo Bisciglia per Claudia e Ste

“Claudia, Ste, ho un video per voi, ma tranquilli questa volta il video sono io”, queste le parole con cui Filippo Bisciglia scherzando ha iniziato il suo videomessaggio per la coppia. “Finalmente è arrivato il 7 luglio, quante volte ho detto questa data. Però sono un po’ dispiaciuto perché avrei voluto essere lì ma oggi parto per la Puglia”, ha poi continuato Bisciglia sottolineando di aver fatto tutti i calcoli possibili per poter essere presente ma purtroppo non è stato possibile. Parole molto dolci e ricche di affetto quelle pronunciate dal presentatore di Temptation Island per la coppia il quale ha poi concluso “Vi auguro il meglio e vi voglio bene, spero abbiate percepito l’affetto che provo per voi”.