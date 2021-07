Filippo Bisciglia, Pamela Camassa rivela perchè non hanno figli

Temptation Island anche quest’anno si è classificato come uno dei programmi più visti dell’estate. Un programma all’interno del quale diverse coppie scelgono di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti nella speranza di riuscire a risolvere i problemi presenti nella coppia. A condurre è stato ancora una volta Filippo Bisciglia che, così come gli anni precedenti, ha dimostrato di essere una persona attenta alle esigenze altrui e soprattutto un presentatore capace. In tanti però si sono posti delle domande sulla sua vita privata ed in particolare sul fatto che ancora oggi il conduttore, nonostante sia fidanzato da moltissimi anni, non sia diventato padre. Sulla questione è però recentemente intervenuta proprio la fidanzata Pamela Camassa effettuando delle importanti rivelazioni.

Il successo di Filippo Bisciglia a Temptation Island

Sono orami diversi anni che Filippo Bisciglia presenta con successo Temptation Island dimostrando sempre di più le sue capacità. Oltre ad essere un bravissimo conduttore ecco che Bisciglia molto spesso dimostra di essere anche un ottimo amico al quale confidare le proprie paure. Il presentatore infatti instaura sempre un rapporto di affetto e di vicinanza sia con le fidanzate ma anche con i fidanzati. Ed è sempre pronto ad offrire un consiglio o semplicemente accogliere i loro sfoghi o regalare un sorriso in un momento di particolare sconforto.

La vita privata

Oltre ad una splendida carriera ricca di successi ecco che Filippo Bisciglia può anche contare sull’amore della fidanzata Pamela Camassa. La coppia sta insieme ormai da molti anni, esattamente dal 2006 ovvero l’anno in cui lo stesso Bisciglia ha fatto ingresso nel mondo della televisione partecipando al Grande Fratello. I due non si sono mai lasciati e anzi al contrario hanno sempre dimostrato di essere felici ed innamorati. Quello che però in tanti si domandano è come mai la coppia non abbia ancora avuto dei figli. Una domanda alla quale i due non hanno mai fornito una risposta chiara. Tra le ipotesi fatte in passato vi è stata quella secondo la quale l’assenza di figli nella coppia potesse essere legata alla giovane età della Camassa. Secondo alcune voci infatti sembrerebbe che la donna avesse il timore di non essere all’altezza della situazione.

La rivelazione di Pamela Camassa

Qualche tempo fa però la stessa Pamela Camassa ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione lasciando intendere che in realtà vi sarebbe il desiderio di diventare genitori. “Sono sicura che il padre dei miei figli è lui”, queste le parole espresse dalla donna.