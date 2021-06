Perchè proprio lui? Vi siete mai chiesti perchè Queen Mari abbia voluto proprio Filippo Bisciglia? No? Ve lo sveliamo noi! La super conduttrice ha spiegato il perchè della sua scelta in un’intervista di qualche tempo fa.

Temptation Island, pronti per un nuovo viaggio nei sentimenti?

Sta per tornare Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più entusiasmante di Canale 5. Uomini e Donne è ufficialmente andato in vacanza, ma tutta la squadra capitanata da Maria De Filippi non si è fermata un attimo per lavorare alla realizzazione del programma. Sono ormai anni che Temptation Island allieta la calda estate degli italiani, e il pubblico non può proprio farne a meno. In attesa della nuova attesissima stagione, scopriamo qualche curiosità sullo show più chiacchierato della bella stagione.

Maria De Filippi ha puntato sin dall’inizio sulle grandi potenzialità di Filippo Bisciglia. Forse, non tutti ricordano che Queen Mari ha condotto Vero Amore, un format similissimo a Temptation Island. Correva l’anno 2005 e, il programma non ebbe molto successo.

Qualche anno dopo, la formula seppur con qualche modifica è stata riproposta sul piccolo schermo e la conduzione fu assegnata a Filippo Bisciglia. Da qual momento il programma ha goduto di un successo clamoroso. “Feci Vero Amore con lo studio e la mia conduzione, avevo paura che all’epoca il pubblico non fosse pronto per un linguaggio diverso. La versione originale durava solo 45 minuti con i falò”- ha spiegato Maria De Filippi nel corso di una lunga intervista per il Fatto Quotidiano.

Maria De Filippi svela perchè ha scelto Filippo Bisciglia

La conduttrice ha spiegato che inizialmente la sua scelta di affidare la conduzione a Filippo non fu prontamente compresa e condivisa da tutti, ma lei ha comunque seguito il suo istinto e, non ha sbagliato. “Quando l’ho riproposto con Filippo mi guardavano tutti come se avessi fatto la scelta più assurda dell’anno. L’ho scelto perché volevo una faccia e un percorso simile al concorrente. Lui aveva fatto il Grande Fratello, era andato a riprendersi la fidanzata a La Talpa, mi sembrava la persona giusta”

La grande attitudine di Maria De Filippi di comprendere a fono le persone è cosa conosciuta. Queen Mari non sbaglia un colpo, le sue intuizioni sono sempre azzeccatissime ed anche su Filippo aveva visto lungo!