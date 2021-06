filippo-bisciglia-pronto-per-il-grande-passo:-benedetto-da-maria-de-filippi

Filippo ha preso una decisione importante e ad aiutarlo è stata proprio la Queen di Mediaset. Per lui cambierà tutto.

Filippo Bisciglia, personaggio tv (Instagram)

Filippo Bisciglia ha messo piede per la prima volta nel mondo dello spettacolo, partecipando al Grande Fratello, quando il reality era costituito solo da gente non famosa. Oggi le cose sono molto cambiate, e il programma, già da cinque edizioni, vede come protagonisti i veterani del piccolo schermo.

Da quel momento in poi, il ragazzo romano ha avuto modo di fare svariate cose di diversa tipologia in questo ambito. Ha partecipato a trasmissioni come Distraction, ha inciso un album musicale e ha recitato nella soap opera Un posto al sole e nella serie Distretto di polizia.

Poi, ancora, qualche anno fa è riuscito a vestire i panni di conduttore nel noto show Temptation Island. Tuttavia, proprio sul lavoro ha conosciuto anche Pamela Camassa, la sua attuale compagna. Lei è una modella che ha concorso per il titolo di Miss Italia nel 2005, classificandosi al terzo posto.

La ragazza toscana, inoltre, nel 2015 è riuscita anche ad arrivare sul podio della prima edizione di Amici Celebrities, occasione che ha vissuto insieme con il suo fidanzato. I due, quindi, da molti anni hanno una relazione che, a quanto pare, non conosce crisi.

Ecco che cosa ha detto l’ex conduttore di Temptation Island

Comunque sia, pare che, al momento, ci siano alcune novità proprio per questa bellissima coppia. E, forse, dopo tanto tempo, Filippo e Pamela hanno preso una decisione molto seria.

Filippo insieme con la fidanzata Pamela (Instagram)

Prima di tutto, però, occorre sottolineare che il passo in avanti di cui stiamo parlando non riguarda le nozze. Loro, infatti, hanno più volte affermato di non avere intenzione di sposarsi, poiché il loro rapporto e la loro convivenza sono già da considerare come un simbolo di un profondo impegno.

Insomma, all’orizzonte non ci sono i fiori d’arancio ma un altro avvenimento di certo importante e che potrebbe regalargli una gioia immensa. Bisciglia, infatti, ha dichiarato che presto la sua compagna gli donerà un figlio.

LEGGI ANCHE –> Filippo BiscIglia, quanto guadagna con Temptation Island? Lo sanno in pochi

LEGGI ANCHE –> Filippo Bisciglia, amore vero con Pamela Camassa: “Prima o poi arriverà”

La notizia, divulgata grazie ai tabloid, ha quindi rallegrato anche i fans. Ma c’è un altro retroscena interessante. Sembrerebbe che in tutto questo ci sia anche lo zampino di Maria de Filippi. La queen di Mediaset, per la precisione, gli avrebbe vivamente consigliato di allargare la famiglia. Per questo motivo, Filippo ha riposto delle belle parole nei confronti di Maria.