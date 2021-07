filippo-bisciglia,-trasformazione-che-lascia-tutti-di-stucco:-com’era-fino-a-qualche-anno-fa

Il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia in uno scatto di anni fa: non crederete ai vostri occhi, la trasformazione è incredibile!

Filippo Bisciglia, trasformazione che lascia tutti di stucco: com’era fino ad alcuni anni fa (Instagram)

Filippo Bisciglia è diventato da molti anni un volto molto familiare per moltissimi. Da quando nel lontano 2006 partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello piazzandosi al secondo posto in finale, il conduttore 43enne romano non si è mai allontanato dalla tv.

E’ stato infatti presentatore e inviato in vari programmi: nel 2007 ha condotto “Stai all’Okkio” su Mediaset Premium ed ha lavorato come inviato per la trasmissione “Il candidato” condotta da Marco Liorni. Nel suo curriculum anche esperienze come attore nella soap “Un posto al sole” e nella fiction “Distretto di polizia”. Nel 2012 è stato l’inviato del programma “Punto su di te!” fino ad arrivare nel 2014 a condurre Temptation Island.

Ora che è divenuto così famoso, vi siete mai chiesti com’era da ragazzo, ben prima del GF?

Filippo Bisciglia, spunta la foto da ragazzo: una trasformazione incredibile!

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Filippo condivide parecchie foto di vari momenti della sua vita compresi alcune con la sua dolce metà, Pamela Camassa.

Tra queste immagini è spuntato uno scatto davvero inedito che sorprende non poco: si tratta di una foto dell’ex gieffino a 17 anni, molto tempo prima della sua entrata al Grande Fratello.

Bisciglia oggi ha 43 anni e, diciamolo, porta meravigliosamente la sua età: tutti lo abbiamo conosciuto all’epoca del GF 6 e in tutti questi anni non è affatto cambiato, si mantiene sempre in splendida forma!

Nella foto che vi mostriamo invece aveva appena 17 anni: gran bel ragazzo anche allora, ma la trasformazione è davvero notevole, non trovate?

Complimenti vivissimi!